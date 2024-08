Con Veneto Film Commission due prime al festival di Locarno

La Veneto Film Commission e il territorio veneto sono protagonisti alla 77/a edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 7 al 17 agosto, con le anteprime mondiali de "La vita accanto" di Marco Tullio Giordana e "Real" di Adele Tulli. Entrambi i film verranno proiettati a partire dal 12 agosto.

Il film di Giordana, fuori concorso, è stato realizzato con un contributo della Regione del Veneto concesso nell'ambito del PR Veneto Fesr 2021-2027. Girato a Vicenza e dintorni, ha nel cast una nutrita presenza di attori veneti tra cui Paolo Pierobon, Valentina Bellè, Michela Cescon, oltre alla pianista padovana Beatrice Barison.

Anteprima mondiale anche per il documentario di ricerca "Real" di Adele Tulli, prodotto da Pepito e Filmaffair e girato in parte a Venezia, con il sostegno della Veneto Film Commission per lo scouting e le riprese. Dopo la rivelazione della sua opera prima "Normal", Tulli torna sul grande schermo con il suo nuovo lungometraggio, che verrà presentato nella sezione Cineasti del Presente.



