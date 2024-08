Calzavara, 'l'addizionale Irap inciderà il meno possibile'

"A un bar costerà 14 euro in più all'anno, a un mini market 30, a una Pmi con 1 milione di fatturato 88 euro, e con fatturato di 5 milioni, 438 euro annuali". È la stima riportata stamani a Venezia dall'assessore al Bilancio del Veneto, Francesco Calzavara, sull'ipotesi allo studio della Giunta regionale di un'addizionale Irap da applicare alle aziende.

In concreto, ha precisato Calzavara, "stiamo cercando di fare un'operazione chirurgica, andando a tassare il meno possibile le imprese per garantire i servizi garantiti con i bilanci degli ultimi anni, e a fronte delle spese degli ultimi mesi". Delle 184mila aziende interessate dall'addizionale, 146.694 vedranno un aumento dello 0,10%, le restanti 37.545 dello 0,50%, "per un gettito complessivo che sarà attorno ai 45/50 milioni di euro", ha precisato l'assessore, secondo cui la manovra "per quanto difficile da approvare", non dovrebbe "stravolgere i bilanci alle aziende a cui andremo a chiedere un piccolo contributo aggiuntivo".

L'addizionale è "un aiuto che servirà a finanziare alcune partite - ha aggiunto Calzavara -, a partire dal contributo alla finanza pubblica, che ci costa 16 milioni di euro. Abbiamo anche un costo di 8 milioni in più in vista delle elezioni 2025, che pare si faranno". Un paio di milioni andranno quindi a finanziare una serie di iniziative regionali, e spese in crescita tra personale e materie prime. La Pedemontana Veneta, ha concluso l'assessore, "esce da questi bisogni: stiamo lavorando a una soluzione alternativa, sulla quale non possiamo ancora anticipare nulla".

Infine, "anche per il 2025, per il quindicesimo anno consecutivo, i cittadini del Veneto non pagheranno alcuna addizionale Irpef", ha concluso Calzavara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA