Pirata della strada investe e uccide anziana a Portogruaro

Un pirata della strada ha investito e ucciso, questa mattina, attorno alle 7, una donna di 81 anni, in via Udine, a Portogruaro (Venezia).

La vittima abitava a circa un chilometro dal luogo dell'investimento, una strada molto trafficata che mette in collegamento la provincia di Venezia con quella di Pordenone.

L'incidente non ha avuto testimoni e per questa ragione i carabinieri della locale Compagnia stanno visionando le telecamere della zona, per cercare di risalire al veicolo, che potrebbe anche essere un mezzo pesante.

La chiamata di soccorso al 118, da parte di un automobilista di passaggio, riferiva soltanto della presenza, sulla carreggiata, del corpo ormai privo di vita della donna.



