Un uomo è morto questa mattina per le conseguenze di un incidente stradale accaduto a Mogliano Veneto (Treviso). Secondo le prime ricostruzioni la vittima viaggiava a bordo di un furgone condotto da un'altra persona il quale, per cause da accertare, è uscito dalla carreggiata.

Il decesso del passeggero è stato istantaneo mentre il conducente ha riportato ferite non gravi. Sul posto hanno operato Suem, carabinieri e vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA