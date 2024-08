Recuperato escursionista veronese infortunato sul Civetta

Questa mattina, approfittando di un varco nelle nubi, l'elicottero del soccorso alpino Falco 2 è riuscito a raggiungere la piazzola del Rifugio Torrani in Civetta, per recuperare un escursionista che si era fatto male già ieri risalendo la Ferrata degli Alleghesi. Il 52enne di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), che aveva riportato una probabile lussazione alla spalla, era arrivato al Rifugio, dove però non era stato possibile ultimare il soccorso con l'elicottero per il muro di nuvole.

Oggi personale del Soccorso alpino della Val di Zoldo e un infermiere erano pronti per essere elitrasportati più in alto possibile e poi completare a piedi la salita. L'eliambulanza è potuta entrare, ha imbarcato l'infortunato e lo ha trasportato all'ospedale di Belluno.



