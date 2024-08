Radio e tv Brionvega, nasce un museo permanente ad Asolo

I prodotti che raccontano la storia industriale e di design della Brionvega, marchio italiano dell'elettronica presente anche nelle collezioni del Moma a New York, troveranno presto uno spazio espositivo permanente ad Assolo (Treviso). Questo grazie alla donazione di Franco Gigliello, per 28 anni capo fabbrica dell'azienda di apparecchi radio e televisori nello stabilimento Brionvega insediatosi negli anni sessanta nella zona industriale di Casella, su un terreno donato dal Comune trevigiano. Gigliello, oggi 87 anni, diresse lo stabilimento dal 1967 al 1986.

L'unico legato posto dal donatore è di consentire una pubblica fruizione di questo patrimonio. Un'intesa suggellata in questi giorni in municipio tra il sindaco Franco Dalla Rosa e lo storico capo fabbrica Brionvega. "Sono grato a Franco Gigliello - ha detto Dalla Rosa- per questo dono alla comunità asolana: ci consegna non solo un patrimonio di grande prestigio, ma anche i simboli di una storia che ha coinvolto tanti dei nostri concittadini, segnandone le vicende personali e famigliari. Ciò che l'imprenditore Brion ha creato e che Gigliello ha guidato con dedizione e passione è stato un progetto illuminato e visionario". Gigliello ha detto di ritenere che il proprio garage "non fosse il posto più adatto a questi pezzi, che appartengono alla storia della comunità asolana, fatta di tante donne e tanti uomini che con me e con la famiglia Brion hanno collaborato allo sviluppo del territorio".

I modelli e le apparecchiature donate al Comune - ci sono tra gli altri la classica Radio Cubo Ts 502 e l'Algol, la fonovaligia e il Volans, il Monitor e il Regolo - erano già state esposte nel 20022 nella mostra "Brionvega Asolo, la fabbrica della bellezza", curata da Daniele Ferrazza e realizzata dall'Associazione Pro Loco nei locali del Museo civico.

Tra i designer che hanno collaborato con Brionvega negli annio settanta vi sono Mario Bellini, Ettore Sottsass, Marco Zanuso, Richard Sapper, Achille a Pier Giacomo Castiglioni



Riproduzione riservata © Copyright ANSA