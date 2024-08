Incidente sulla A4 San Stino-Cessalto, ripresa la circolazione

Dopo l'incidente che ha coinvolto un veicolo leggero sulla A4 nel tratto San Stino-Cessalto in direzione Venezia, è ripresa regolarmente attorno alle 18 la circolazione sull'autostrada A4. Arrivata sul posto la polizia stradale aveva notato una perdita dalla valvola del serbatoio a Gpl del mezzo e precauzionalmente era stato bloccato il flusso dei mezzi in direttrice Venezia. I vigili del fuoco hanno risolto l'incidente avvenuto al chilometro 433. Riaperto anche l'ingresso al casello di San Stino in direzione Venezia. La coda ha raggiunto i 10 chilometri come punta massima mentre attualmente ci sono code a tratti tra Portogruaro e San Stino in fase di assorbimento.



