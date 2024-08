Incendio sull'Altopiano di Asiago distrugge appartamento

Un furioso incendio, scoppiato a Gallio (Vicenza), comune dell'Altopiano di Asiago, ha completamento distrutto un appartamento che fa parte di una tipica palazzina di montagna, composta da cinque unità abitative.

I vigili del fuoco accorsi dal distaccamento di Asiago, aiutati poi dai colleghi della centrale di Vicenza e dai volontari di Thiene, per un totale di 14 operatori, a fatica hanno domato il rogo favorito dalle molte finiture in legno. In particolare le prime squadre di Asiago, arrivate sul posto in pochi minuti, sono riuscite a circoscrivere le fiamme al solo appartamento che si sviluppa su più livelli, evitando il coinvolgimento del tetto ventilato e degli altri alloggi, che sono stati salvate. Gravi i danni nell'appartamento, dichiarato inagibile. L'intervento è durato oltre 4 ore. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.





