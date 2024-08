Ennesima rissa nella movida di Gallipoli, due turisti feriti

E' di due feriti ricoverati in ospedale, il bilancio dell'ennesimo episodio di malamovida scoppiato ieri sera a Gallipoli in uno dei lidi più frequentati della Baia Verde ( Lido Zen).

La dinamica è ancora da chiarire, ma da quanto si apprende per motivi futili un gruppo di giovani turisti padovani sarebbe stato circondato in spiaggia da un altro gruppetto di avventori che probabilmente per una parola di troppo, un apprezzamento verso una ragazza, li avrebbero aggrediti. Ad avere la peggio sono stati due ragazzi padovani che hanno riportato contusioni e fratture vertebrali. Sono ricoverati in ospedale con una prognosi di 30 giorni.

I due avrebbero riferito di essere stati picchiati dai buttafuori del locale. Sull'accaduto indagano gli agenti del locale commissariato di Polizia.



