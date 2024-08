Nella Marca Trevigiana 35 morti sulle strade da inizio anno

ESSUN Dall'inizio dell'anno sono 35 le persone che hanno perso la vita in un incidente stradale nella Marca Trevigiana: il 63% delle vittime (22) sono persone oltre i 60 anni, dato in crescita rispetto al 2023 quando furono 20 . In calo del 10% circa, il numero di incidenti con feriti: 1.027 quest'anno, erano 1.131 nel 2023.

Sul questo fenomeno si è svolto oggi un incontro tra la Provincia di Treviso e la Prefettura che hanno avviato da tempo iniziative di sensibilizzazione, anche nelle scuole, per diffondere maggiore consapevolezza sui rischi alla guida e le modalità per prevenirli. Nella riunione è emerso che i picchi con il maggior numero di vittime è stato registrato a gennaio (9) e a luglio (9 contro 1 nel 2023). Nessun incidente mortale a maggio. La primavera, tra aprile e maggio, mostra un forte calo degli incidenti rispetto al 2023: sono stati 6 in tre mesi, -73% contro le 22 del 2023. I mortali sono avvenuti soprattutto il lunedì e l'orario più critico resta tra le 17 e le 18. La prima causa è la fuoriuscita autonoma (13), causata prevalentemente da distrazione, specie per l'uso del cellulare, dispositivi digitali e mancate precedenze (6) e investimenti di pedone (4 ).

"Un primo bilancio di questi 7 mesi mostra, purtroppo, un andamento simile a 2023, che tuttavia rispetto al 2022 aveva registrato un lieve calo, di circa -10% - commenta Stefano Marcon, presidente Provincia di Treviso -. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, a livello amministrativo abbiamo investito 40 milioni negli ultimi anni per riqualificare la rete viaria, ma le vittime sono ancora troppe". " I dati - spiega Angelo Sidoti, prefetto di Treviso - dimostrano che, pur a fronte di un lieve calo tanto del numero di verbali, quanto dei provvedimenti di sospensione delle patenti, i comportamenti scorretti alla guida continuano ad essere ancora diffusi. In particolare, i verbali per violazioni del Codice della strada elevati nel territorio che nel primo semestre 2024 sono stati oltre 13.000, in lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2023, così come risultano scesi di poco i provvedimenti di sospensione della patente"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA