Sono stati 125 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per il maltempo che colpito tutta la regione dalla serata di ieri. Particolarmente colpite e province di Treviso dove sono stati svolti 60 interventi, 30 a Vicenza, 25 a Padova e 20 a Venezia.

Impegnate sul campo le squadre dei comandi che hanno lavorato tutta la notte per alberi abbattuti, danni d'acqua e allagamenti. Nella foto un intervento per taglio pianta a Schio, nel vicentino.



