Scontro auto-camion, un morto nel Veneziano

Un uomo è morto dopo essersi scontrato con la propria auto contro un camion. L'incidente è avvenuto a Portogruaro (Venezia), lungo la via Triestina.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa dal locale distaccamento ha messo in sicurezza i mezzi e liberato l'autista dell'auto rimasto incastrato. Purtroppo nonostante i soccorsi, il medico ha solo potuto constatare la morte dell'uomo alla guida della Fiat Punto. Illeso l'autista del mezzo pesante.

Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco e i rilievi del sinistro da parte dei carabinieri.



