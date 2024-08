Ricercato per violenza sessuale di gruppo, arrestato in Francia

Uno straniero, ricercato per violenza sessuale di gruppo e per questo condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione, è stato arrestato a Versailles dalla polizia francese su indicazione della squadra Mobile di Venezia.

L'uomo, condannato dal tribunale di Venezia per violenza sessuale di gruppo commessa nel territorio veneziano, aveva lasciato l'Italia e fatto perdere le proprie tracce poco prima che la sentenza di condanna diventasse definitiva.

La squadra Mobile ha scoperto che il ricercato aveva trovato rifugio in Francia e così ha interessato il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia oltre al Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

A seguito dell'arresto, l'uomo è stato portato in una casa circondariale parigina, in attesa di estradizione verso l'Italia, dove sconterà la pena alla quale è stato condannato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA