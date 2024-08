Gdo, cresciuto 9% fatturato gruppo Alì nel 2023

Il gruppo della grande distribuzione 'Alì' ha chiuso l'esercizio 2023 con un fatturato in crescita del 9%, in linea con gli anni precedenti, ad esclusione del 2022, in cui l'azienda decise di sacrificare i margini, a tutela del potere d'acquisto delle famiglie. La quota di mercato si attesta al 18.3% in Veneto "E' la fotografia di un'azienda - sottolinea una nota di Ali' - che continua a crescere in modo sostenibile, restituendo al territorio oltre il 92% del suo fatturato attraverso il sostegno dell'occupazione, lo sviluppo dell'indotto, le azioni di responsabilità sociale e ambientale, la contribuzione e le imposte".

Nel 2023 il Gruppo Alì ha aperto due supermercati in provincia di Padova connotati da una impronta green: Albignasego (quartier San Lorenzo) e Tombolo ed è proseguito l'articolato piano di ristrutturazioni, che ha coinvolto 23 negozi, in una logica di sostenibilità.

Anche nel 2024 il Gruppo continuerà a consolidare il piano di sviluppo con l'apertura di almeno due punti vendita. Con l'espansione della rete dei supermercati Alì, anche i dipendenti sono aumentati di 80 unità, arrivando, a fine 2023, a quota 4.689. Il 96% ha un contratto a tempo indeterminato, il 53% sono donne



