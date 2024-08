Fatture false, blocco conti correnti e 14 immobili a 3 indagati

La guardia di Finanza di Schio ha svolto un sequestro preventivo per 300 mila euro su 10 conti correnti bancari e 14 immobili intestati a tre persone indagate in relazione ad una frode fiscale perpetrata tramite l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

L'indagine si è focalizzata sull'attività di un imprenditore residente a Malo (VI) di nazionalità indiana, intorno al quale gravitano numerose imprese operanti nel settore del volantinaggio su strada. I finanzieri hanno accertato attraverso l'esecuzione di accertamenti bancari, analisi documentale e pedinamento, un collaudato schema di frode con cui l'imprenditore riusciva a gestire di fatto, tramite prestanome connazionali, due ditte individuali. Un'impresa è risultata essere una cosiddetta società 'cartiera' che prima di chiudere ha emesso a beneficio della seconda azienda fatture per operazioni inesistenti per oltre 350.000 euro.



