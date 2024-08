Dopo Amanda, Porcaroli ancora protagonista per Carolina Cavalli

Carolina Cavalli, il cui film d'esordio Amanda è stato presentato con successo due anni fa alla Mostra del Cinema di Venezia e a Toronto, girerà un'opera seconda, intitolata Il rapimento di Arabella, che la vedrà di nuovo lavorare con Benedetta Porcaroli nel ruolo principale. La notizia su Variety è confermata da The Apartment, la società del gruppo Fremantle con Annamaria Morelli nuovo Ceo, presente a Venezia con tre titoli di punta, ossia Queer di Luca Guadagnino, Maria di Pablo Larrain con Angelina Jolie e la serie con Sky diretta da Joe Wright, M. il figlio del secolo, che racconta l'ascesa al potere di Benito Mussolini interpretato da Luca Marinelli. Come in Amanda, una bella storia su una giovane donna che si muove tra malinconia e ironia, apprezzata da pubblico e critica e raccolto elogi dalla critica, Il rapimento di Arabella vedrà Porcaroli interpretare una giovane 'disadattata' di nome Holly che "è convinta di essere la versione sbagliata di se stessa finché non incontra una bambina di 7 anni che le fa cambiare idea", secondo la sinossi.

"Penso che le persone sole che si uniscono per risolvere un problema abbiano già risolto quello più grande, ed è questo che mi rende felice di questa storia", ha detto a Variety la regista emergente Cavalli che nel febbraio scorso era stata premiata agli Spirits Awards per la co-sceneggiatura di Fremont, il film in bianco e nero con Jeremy Allen White diretto da Babak Jalal.

Le riprese del Rapimento di Arabella cominceranno il 21 agosto in Veneto. Il film è prodotto da Elsinore Film insieme a The Apartment, guidata ora da Morelli con un team tutto femminile dopo l'uscita del fondatore della società Lorenzo Mieli all'inizio del 2024. "Da un lato, continuerò lungo le stesse linee per cui l'azienda è nota, ovvero produzioni di alto livello che coinvolgono i migliori talenti italiani come Paolo Sorrentino, Luca Guadagnino ecc., e anche grandi coproduzioni internazionali di prima qualità" dice Morelli a Variety. Ma non solo: crede anche "nella necessità di lanciare una nuova generazione di autori e talenti italiani che possano viaggiare a livello internazionale. Ciò non significa solo produrre qualche film; significa trovare questi talenti, coltivarli e lanciarli a livello nazionale e internazionale, in modo che acquisiscano un po' più di peso".

Tra i titoli in arrivo di The Apartment è il dramma diretto da Jolie Without Blood, con Salma Hayek, che verrà lanciato da Toronto. E Parthenope di Paolo Sorrentino, che ha venduto in tutto il mondo, uscirà presto nelle sale cinematografiche dopo il suo debutto a Cannes. Tra le coproduzioni italiane c'è Fuori di Mario Martone con Indigo Film, un film biografico sulla scrittrice femminista Goliarda Sapienza, dal cui romanzo postumo L'arte della Gioia è stata tratta la serie evento di Valeria Golino prossimamente su Sky.



