Alla Mostra di Venezia Claude Lelouch premio 'Cartier Glory'

E' stato attribuito al grande regista, sceneggiatore e produttore francese Claude Lelouch (Un uomo, una donna, Una donna e una canaglia, La belle histoire) il premio Cartier Glory to the Filmmaker dell'81/A Mostra del Cinema di Venezia, che aprirà il 28 agosto. Lo annunciano la Biennale di Venezia e Cartier. Il premio è dedicato a una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo. Alla Mostra del Lido sarà presentato in prima mondiale, fuori concorso, il nuovo film di Lelouch, Finalemen. La consegna del premio Cartier Glory a Lelouch avrà luogo lunedì 2 settembre in Sala Grande (Palazzo del Cinema), prima della proiezione del film. Il Direttore della Mostra Alberto Barbera afferma: "Claude Lelouch- dice il direttore della Mostra, Alberto Barbera - è uno dei maggiori autori del cinema francese, interprete eccellente della sua 'qualità' ancorché estraneo alle sue principali correnti, e molto prolifico, avendo diretto oltre sessanta lungometraggi". Cinefilo precoce, autore di corti e video musicali, direttore della fotografia, sceneggiatore, attore e produttore, Lelouch raggiunge il successo internazionale nel 1966 con il film Un uomo, una donna (Un homme et une femme) vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes e di due Premi Oscar nel 1967.



