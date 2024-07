In casa con 1,5 kg di hashish e un lingotto d'oro, arrestato

Un giovane è stato arrestato dalla polizia di Padova perchè trovato con un chilo e mezzo di hashish , un lingotto d'oro del peso di mezzo etto e 17.500 euro in contanti.

Il sequestro è avvenuto in maniera casuale dopo alla questura si è rivolta una giovane che ha chiesto agli agenti un loro supporto per recuperare gli effetti personali nella casa condivisa con l'ex fidanzato. Raggiunta l'abitazione i poliziotti di una 'volante', quando la giovane ha aperto il frigorifero, hanno visto un involucro in cellophane con la scritta "Trip" contenente sostanza stupefacente del tipo "Lsd". Sul posto sono arrivati altri investigatori che hanno invitato alcuni ospiti ad uscire, uno dei quali ha però desistito gettando poi dalla finestra una federa da cuscino e cercando di guadagnare successivamente la fuga. L'uomo è stato bloccato dagli agenti che hanno perquisito la stanza trovando in un cassetto una scatola in ferro con i denaro, il lingotto d'oro e dell'hashish. In un secondo tempo è stata recuperata la federa all'interno della quale è stato trovato il resto della droga.

All'esito degli accertamenti svolti, su disposizione del Pm, il giovane è stato arrestato e portato in carcere.



