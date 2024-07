A Caorle 'La luna nel pozzo' con gli artisti da strada 28/8-1/9

Artisti provenienti da tutto il mondo animeranno dal 28 agosto all'1 settembre le calli e le piazze di Caorle, borgo sul mare conosciuto anche come la "piccola Venezia", per "La Luna nel Pozzo", Festival Internazionale di Teatro in Strada che il Ministero della Cultura lo ha inserito tra i festival e rassegne di teatro di strada meritevoli del Fondo Unico per lo Spettacolo.

Saranno oltre venti le compagnie protagoniste di 70 appuntamenti del festival che aprirà, il 28 agosto, non nel centro storico, ma nel complesso ottocentesco di Ca' Corniani, frazione di Caorle con "A whole trip", spettacolo di mano a mano dei giovani argentini Duo Patagonia e "Edukikan (con cuore valoroso)" degli Afuma, compagnia del Togo porta nelle piazze danza e canti tradizionali, esibendosi su altissimi trampoli. Dalla Cina, arriva Cho Kairin, ultimo di una lunga dinastia famigliare di acrobati cinesi, che risale al suo bisnonno. Dall'Argentina i Mondo Costrini, una coppia di comici in uno spettacolo di magia, circo, canto e ballo. Dalla Germania tornano i Zirkus Morsa con "La Fin Demain", mentre dalla Francia, parcheggerà a Caorle la roulotte Cara Compagnie, con le loro palline che si moltiplicano esponenzialmente. Dal Belgio, Double Mandoble userà come strumento una scala a pioli. Dall'Olanda la Company Midnight offrirà "Us", nato dalla collaborazione tra Joris Verbeeren e Simone Scaini, un acrobata ed un giocoliere. che si cimenteranno con i coltelli. "Percorsi imprevedibili" è una performance nata dall'esperienza di un Laboratorio di 10 danzatori con e senza disabilità, differenti tra loro per età, esperienza e abilità, che si metteranno in gioco per costruire un percorso di danza comune. Dall'Italia ecco Andrea Farnetani artista eccentrico e poliedrico con il suo alter ego "Gustavo La Vita"; Simone Moddaferri e le sue "Scintille Alchemiche", spettacolo di danza, tecnico ed evocativo che utilizza l'elemento fuoco come elemento espressivo; la Compagnia Nudimascalzi che, in "Oniria" mescola dalla giocoleria al mano a mano, dall'acrobatica aerea al teatro fisico; Il Circo in rotta sarà a Caorle con "Tienimi che ti tengo"; il mimo Enrico Mazza uscirà improvvisamente da una scatola, mentre in "Beat Socks" di Teatro del Cacao, un teatro completo con quinte, uscite laterali e palco prenderà vita in uno spazio di 90cm sotto gli occhi dello spettatore.

Numeri acrobatici, giocoleria e gag comiche al limite della coerenza saranno gli ingredienti del "Cabaret Zuzzurellone" dei Duoflosh.



