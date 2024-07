Sale il gettito dell'imposta di soggiorno in Veneto

Si avvicina alla soglia dei 100 milioni di euro l'incasso previsto, nel 2024, dall'imposta di soggiorno nei Comuni veneti. Si tratta di un dato record, superiore agli introiti del 2023, come certificato dall'ultimo studio della Fondazione Think Tank Nord Est, condotto sui bilanci comunali.

Secondo le previsioni di gettito per il 2024, in totale l'imposta di soggiorno porterà circa 98,6 milioni di euro nelle casse dei municipi veneti che l'hanno istituita. Tuttavia, spiega la Fondazione, in fase di rendiconto si potrebbero facilmente superare i 100 milioni, perché i Comuni indicano spesso importi prudenziali nel bilancio di previsione. L'aumento degli introiti è determinato dal trend complessivamente positivo del movimento turistico, ma in alcuni casi anche dall'innalzamento delle tariffe, nonché dalla crescita del numero dei Comuni nei quali si paga l'imposta: infatti oggi sono 148 i Municipi veneti ad averla introdotta, mentre nel 2019 erano 125.

Lo studio della Fondazione parte dall'analisi dei bilanci consuntivi: in Veneto, nel 2023, si sono registrati accertamenti per 96,7 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto al 2022. A livello territoriale, il dato maggiore è stato rilevato nei Comuni della Città Metropolitana di Venezia, con quasi 59 milioni di euro di entrate determinate dall'imposta di soggiorno, mentre in provincia di Verona si sono superati i 21 milioni. In generale, gli incassi del 2023 hanno raggiunto valori record in tutte le province, con la sola eccezione del Trevigiano dove l'importo massimo risale al 2019.

Anche per quanto riguarda il 2024, il gettito maggiore finirà nel Veneziano, dove sono previsti introiti per 60 milioni di euro. A Venezia le entrate attese sono pari a 37 milioni, ma saranno significativi anche gli incassi del litorale: circa 5,6 milioni a San Michele al Tagliamento-Bibione e Jesolo; 4,5 milioni a Caorle e Cavallino-Treporti. A Chioggia l'importo preventivato è di 1.875.000 euro.



