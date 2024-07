Azienda evade l'iva per oltre 1 milione di euro, due denunce

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia hanno eseguito un sequestro preventivo di 1.359.000 euro, per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e omesso versamento dell'iva nei confronti di un'impresa che operava nel settore delle riparazioni meccaniche.

In particolare, le fiamme gialle di Portogruaro, coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, hanno individuato una società a responsabilità limitata i cui amministratori avrebbero omesso di versare l'iva per gli anni 2019 e 2020, per un ammontare complessivo pari a 1.358.914,67 euro.

Gli amministratori della srl dopo aver effettuato alcuni pagamenti rateali dell'iva hanno effettuato operazioni con l'unico scopo, secondo l'accusa, di evadere le imposte e, quindi, di evitare il pagamento della restante parte di iva.

In una prima fase, infatti, gli indagati avrebbero fatto ricorso ad una "cessione d'azienda", costituendo una nuova società a cui trasferire l'intero complesso aziendale; successivamente, tramite una seconda operazione, avrebbero trasferito l'intero patrimonio immobiliare di quest'ultima ad un'ulteriore e nuova società, attraverso un'operazione di scissione immobiliare.

Per questi fatti sono state denunciate due persone, per i reati di omesso versamento dell'iva e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA