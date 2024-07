Parigi:Panziera,oro Martinenghi carica di più nostra nazionale

FIUMICINO-ISOLA SACRA, 29 LUG - "L'oro di Martinenghi e il bronzo della staffetta danno alla nostra Nazionale un'ulteriore carica". Parole della nuotatrice Margherita Panziera, all'aeroporto di Fiumicino, poco prima della partenza per i Giochi olimpici di Parigi. "Sono felice di questa mia terza e credo ultima Olimpiade - ha detto l'ex campionessa europea di dorso, originaria di Montebelluna, che sarà in gara giovedi - Sono passati otto anni ed ero tra le più piccole e ora una veterana. Sono contenta ci sia anche questo ricambio generazionale tra di noi, con l'Italia che va sempre meglio. Non sono in forma come nei miei anni migliori ma, sicuramente, darò il massimo. Vado con la testa, tanta serenità e con il cuore per mettercela tutta, per una gara nel migliore dei modi, e godermi questa esperienza". "I ragazzi sono partiti benissimo a Parigi, con l'oro di Niccolò, una gara perfetta, e il bronzo della staffetta, con una prestazione clamorosa: ci danno la carica come Nazionale di fare meglio sia ora che anche per le future manifestazioni, per alzare sempre più l'asticella", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA