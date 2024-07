Fermato per un controllo, aveva 7 chili di droga: arrestato

Un algerino è stato arrestato dalla guardia di Finanza di Vicenza perchè trovato con oltre 7 chili di hashish e circa mezzo chilo di cocaina.

La scoperta è avvenuta durante un controllo sulle auto che transitavano nella città berica. L'indagato alla vista dei militari ha prima rallentato la corsa della sua auto per poi accelerare senza fermarsi all'alt. Dopo una breve fuga con il mezzo, l'uomo ha cercato di sottrarsi alla cattura correndo a piedi portandosi appresso lo stupefacente e 2.900 euro. Dopo un breve inseguimento, lo straniero è stato intercettato da altre pattuglie della guardia di finanza e fermato. E' stato poi accertato che l'algerino era in stato di clandestinità, sprovvisto di documenti di identità, e con numerosi precedenti legati allo spaccio di droga. Pertanto i militari hanno perquisito la sua abitazione e un garage dove è stato trovato parcheggiato un veicolo, in stato di abbandono, in cui erano occultati quasi 6 kilogrammi di hashish, suddivisi in 59 panetti, scovati grazie al fiuto dell'unità cinofila in forza al Gruppo Vicenza. Sono stati sequestrati complessivamente 7,3 kilogrammi di hashish, divisi in 73 panetti del peso di 100 grammi ciascuno, oltre 370 grammi di cocaina, suddivisi in singole dosi da 0,5 sino 2 grammi ciascuna ovvero in sassi del peso variabile compreso tra 20 e 140 grammi ciascuno, due bilancini di precisione oltre a 2.900 euro in contanti e due orologi Rolex, presunto reimpiego dei proventi delle attività di spaccio.



