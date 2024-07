Appicca fuoco ad un distributore di benzina, arrestato

Un egiziano di 26 anni è stato arrestato dalla polizia per aver appiccato il fuoco ad un distributore di benzina a Vicenza. Da' fuoco ad un distributore di benzina la Polizia di Stato arresta cittadino egiziano Una 'volante' è intervenuta dopo alcuni automobilisti avevano segnalato al 113 che un uomo stava lanciando delle bottiglie contro le vetture in transito. I giovane è stato così bloccato con difficoltà dagli agenti mentre alcuni testimoni richiamavano l'attenzione sul fatto che si stavano sprigionando fiamme all'interno del distributore di benzina. Con l'ausilio di un altro equipaggio, delle 'volanti' dopo aver inibito il transito ad altri automobilisti ed isolato l'area, gli agenti hanno chiesto l'intervento dei vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Guardando le immagini del sistema di videosorveglianza e dalle dichiarazioni dei testimoni, i poliziotti hanno accertato il coinvolgimento del giovane egiziano nell'incendio. L'uomo, utilizzando un materassino in gommapiuma, era riuscito ad appiccare le fiamme che sono divampate all'altezza delle pompe di distribuzione del carburante, per poi allontanarsi a piedi.

L'egiziano è stato così arrestato e portato nella casa circondariale di Vicenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.



