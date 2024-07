Si rovescia mezzo di volontari durante una gara, un morto

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in un incidente avvenuto sul Nevegal (Belluno) al termine di una gara automobilistica, una cronoscalata. Un mezzo con rimorchio sul quale si trovavano alcuni volontari addetti a ripulire la strada si è ribaltato mentre affrontava una curva. Il rimorchio ha schiacciato con il proprio peso il gruppo di persone a bordo. Uno di loro è deceduto all'istante; un altro è stato soccorso con l'elicottero del Suem. Le sue condizioni sono molto gravi.

Alla cronoscalata 'Alpe del Nevegal' avevano preso parte circa 200 bolidi per le gare in salita, che si erano sfidati sul lungo rettilineo della 'Nogherazza'. La competizione era già terminata. I volontari dell'organizzazione si stavano preparando a recuperare le attrezzature di sicurezza poste lungo il tracciato. E' stato in questa fase che un mezzo al quale era agganciato un carrello, con alcune persone a bordo, si è rovesciato nell'affrontare una curva.

La vittima è un 41enne residente a Belluno, il ferito un uomo di 39 anni. Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che hanno recuperato il piccolo rimorchio finito fuori strada. Purtroppo per uno degli addetti non c'era più niente da fare.



