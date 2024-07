Morto don Sandro Vigani, aveva diretto 'Gente Veneta'

E' morto la notte scorsa, all'età di 63 anni, don Sandro Vigani, sacerdote molto attivo nella comunità cristiana di Venezia e Mestre, e che per quasi 20 anni aveva diretto il settimanale diocesano "Gente Veneta". Da qualche tempo era gravemente malato. Era cugino di don Armando Trevisiol, altra figura di spicco della comunità diocesana veneziana, sul quale aveva scritto anche un libro. Consacrato sacerdote dal Patriarca Marco Cè nel 1985, Vigani era stato anche direttore dell'ufficio stampa del Patriarca Angelo Scola.

Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti soprattutto alla redazione di Gente Veneta per la sua scomparsa. Tra questi, quello dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto.

Esprimendo il cordoglio suo personale e dell'intera amministrazione, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha ricordato come don Vigani sia stato "una voce attiva della nostra comunità. Nei quasi vent'anni di direttore del settimanale diocesano "Gente Veneta" ha saputo raccontare le trasformazioni della società e le testimonianze di fede ed impegno.

Nipote di don Armando Trevisiol, hanno sempre condiviso l'attenzione ai più bisognosi e al prossimo. Don Sandro rimarrà per sempre vivo nelle tante azioni compiute e nei pensieri delle moltissime persone che gli hanno voluto bene".



