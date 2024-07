Operazione antidroga a Padova, 8 arrestati e 3 denunciati

Otto persone sono state arrestate e tre denunciate, con l'esecuzione di tre misure cautelari nei confronti degli arrestati in flagranza e risultati recidivi, in un'operazione anticrimine svolta dalla Squadra Mobile di Padova.

Sono state inoltre eseguite cinque espulsioni di cittadini stranieri irregolari, condotti e trattenuti su provvedimento del Questore Marco Odorisio nei Cpr di Milano, Gorizia e Roma.

Sequestrati ai fini di confisca infine presunti proventi dello spaccio, per circa 5.700 euro.

Salgono così a 92 gli arresti in flagranza effettuati dall'inizio dell'anno dalla Squadra Mobile patavina, con 10 chilogrammi di droga sequestrati, fra cocaina, eroina ed hashish, e quasi 70.000 euro sequestrati. Nell'operazione è stato denunciato un minorenne straniero non accompagnato, individuato in una zona di spaccio, che ha tentato di disfarsi di due dosi di cocaina, e con sé aveva anche 250 euro, sequestrati assieme al telefono cellulare. I poliziotti hanno intercettato un "messaggio d'invito" che aveva registrato e faceva riferimento a "scaglie di pesce", termine usato per definire il crack.



