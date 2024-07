Maltratta la moglie e tenta di incendiare la casa, arrestato

I Carabinieri di Padova hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un cittadino extracomunitario di 36 anni, residente nel centro cittadino, che avrebbe aggredito la moglie e tentato di appiccare il fuoco all'appartamento dove vive. L'episodio, reso noto oggi, è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì scorso.

A chiamare i militari è stata la donna, che ha chiesto aiuto affermando di essere stata percossa dal marito, che aveva poi appiccato il fuoco ad alcuni indumenti riposti nell'armadio dell'appartamento e minacciato la consorte.

L'intervento del personale ha permesso di domare le fiamme che erano scaturite dal principio d'incendio, e di bloccare l'uomo, che è stato condotto negli uffici della Stazione di Padova Principale, mentre la donna è stata portata alla Stazione di Prato della Valle, dove ha formalizzato la querela.

Dal suo racconto è emerso che la donna era vittima di maltrattamenti da diverso tempo, mai denunciati per paura di ripercussioni del marito. L'uomo è stato recluso nella Casa Circondariale di Padova.



