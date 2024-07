Due morti nel veronese, auto schiantata contro mezzo dei rifiuti

Sono due persone residenti in provincia di Verona, un 25enne di Colognola ai Colli e una donna di 45 anni di S.Pietro in Cariano, le vittime dell'incidente avvenuto stamani lungo la Statale 12 del Brennero, a Pescantina (Verona).

Secondo quanto precisato dai carabinieri del luogo, intervenuti assieme ai militari della sezione radiomobile della Compagnia di Peschiera del Garda, l'auto su cui viaggiavano si è scontrata con un camion della nettezza urbana - non con un Tir, come inizialmente appreso - forse per un sorpasso azzardato. Il mezzo pesante è finito fuori strada, con il conducente leggermente ferito.



