Anziano morto in Veneto per il virus West Nile

Un paziente di 86 anni positivo al virus West Nile è morto oggi all'ospedale di Schiavonia (Padova). L'anziano, residente a Candiana (Padova), era già da ieri nel reparto di rianimazione di Schiavonia per l'aggravarsi delle sue condizioni. Si tratta, secondo fonti sanitarie, del secondo decesso in Italia dall'inizio dell'anno provocato dall'infezione trasmessa dalle zanzare, che nelle forme peggiori evolve in gravi encefaliti.

La provincia di Padova è nella regione quella che registra da tempo il maggior numero di contagi da West Nile; i pazienti sono quasi sempre anziani, già fragili o immunodepressi. In questo momento vi sarebbero altri-tre pazienti ricoverati in Veneto con una diagnosi di West Nile



