La Fenice, al via gli abbonamenti per lirica e sinfonica

Prenderà il via da mercoledì 4 settembre la vendita dei nuovi abbonamenti e dei biglietti delle Stagioni Lirica e Balletto e Sinfonica 2024-2025 della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Gli acquisti avverranno nella biglietteria del Teatro e nei punti vendita Eventi Venezia Unica, tramite biglietteria telefonica e online su www.teatrolafenice.it.

La Stagione Lirica e Balletto 2024-2025 è composta da 11 titoli d'opera, tra caposaldi del teatro musicale, grandi pagine del repertorio italiano ed europeo, riscoperte e diverse prime rappresentazioni veneziane, e prenderà il via il 20 novembre con Otello di Verdi. Tra i titoli, in occasione del ventennale verrà inoltre riallestita La Traviata, che inaugurò la prima Stagione Lirica della Fenice dopo l'incendio: e sarà un momento di grande suggestione per il ritorno sul podio di Diego Matheuz.

Gli spettacoli di danza saranno quattro: Romeo e Giulietta di John Neumeier con l'Hamburg Ballet; La Cenerentola di Jean-Christophe Maillot con Les Ballets de Monte-Carlo; España della Compagnia Larreal-Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma; e Hashtag di Riyad Fhgani con la Pockemon Crew, una delle compagnie hip hop tra le più titolate al mondo.

Nell'ambito della programmazione Educational, ritornerà Acquaprofonda di Giovanni Sollima, mentre debutta il nuovo allestimento dell'Arcifanfano re dei matti di Baldassare Galuppi, in coproduzione con l'Accademia di Belle Arti e con il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

La Stagione Sinfonica si svolgerà a partire dal 6 dicembre fino al 2 novembre 2025, con direttori tra più celebri a livello internazionale, attesi ritorni e debutti, nella sala grande della Fenice e al Teatro Malibran. L'apertura di Stagione sarà affidata a Hervé Niquet, che dirigerà il Te Deum di Charpentier, insieme a brani di Dauvergne e Méhul.

Tra gli eventi, il Concerto di Capodanno con la direzione musicale di Daniel Harding, che sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1; e il concerto sinfonico in Piazza San Marco, in piena estate, con Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, trasmesso ormai come da tradizione in diretta televisiva e radiofonica su Rai5 e su Rai Radio3.



