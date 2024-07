All'Umana Reyer arriva Xavier Munford dall'Hapoel Tel Aviv

L'Umana Reyer Venezia ha sottoscritto un accordo pluriennale con Xavier Munford, 32 anni, guardia di 193 centimetri proveniente dall'Hapoel Tel Aviv.

Nato nel New Jersey, Munford è cresciuto cestisticamente alla St. Benedict's Preparatory School Bengals. Inizia la carriera universitaria giocando a Iowa Western (2011-2012) e a Rhode Island (2012-2014). La stagione 2014-2015 è la prima da Pro, con i Bakersfield Jam in G-League, approdando poi in Nba con i Memphis Grizzlies. Nella stagione successiva torna in G-League con i Greensboro Swarm e nel febbraio 2017 vola oltreoceano passando al Barcelona, debuttando in Eurolega. Torna poi in Nba con i Milwaukee Bucks e in G-League con Wisconsin Herd e Delaware Blue Coats, dove rimane fino alla stagione 2019-20, cpon una parentesi in Cina con Fujian Sturgeons.

Nella stagione 2020-21 firma in Turchia con Frutti Extra Bursaspor giocando l'Eurocup. L'anno successivo si trasferisce in Australia e nel 2022 firma in Israele per l'Hapoel Tel Aviv dove vive da protagonista le ultime due stagioni. In carriera ha vestito anche la maglia della nazionale statunitense.



