Estate: 'bollino rosso' per traffico in fine settimana

Ultimo fine settimana di luglio con il consueto incremento di traffico previsto su tutta la rete e che interesserà anche le tratte gestite da Concessioni Autostradali Venete: A4 Padova-Venezia, A4 Passante di Mestre, A57 Tangenziale di Mestre e Raccordo Marco Polo.

La Concessionaria si attende nell'intero fine settimana intorno ai 700mila veicoli in transito, stimati considerato sia il traffico registrato nell'ultimo weekend che quello osservato nel fine settimana omologo del 2023. La giornata di maggior movimento sarà quella di domani, venerdì 26, dove si attendono oltre 250.000 veicoli in transito.

L'afflusso più importante è previsto in direzione Trieste e del litorale nelle giornate di venerdì e sabato che, per questo motivo, saranno caratterizzate da bollino rosso (traffico intenso). Sempre in direzione Trieste il traffico risulta sostenuto già nella giornata odierna (giovedì), ultimo giorno di circolazione dei mezzi pesanti in vista degli stop previsti da venerdì pomeriggio a domenica. Pertanto, già oggi la giornata viene marcata con il bollino giallo.

In direzione opposta (Milano) saranno giornate da bollino giallo (traffico sostenuto) quelle di sabato, domenica sera e anche lunedì, quando agli ultimi rientri si aggiungerà la ripresa del traffico pesante fermo nel fine settimana.

Si ricorda che il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore su tutto il territorio nazionale, venerdì alle 16 alle 22, sabato dalle ore 8 alle 16 e domenica dalle ore 7 alle 22. Informazioni in tempo reale sul traffico attraverso il sito e la app InfoViaggiando, delle società Autostrade Alto Adriatico, CAV e Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, sulla quale è disponibile un notiziario vocale di infotraffico sempre aggiornato. È contattabile anche un call-center, che dalle 7 alle 22 risponde al numero verde gratuito 800.996.099.



