Volo diretto Venezia-Shanghai di China Eastern Airlines dal 26/9

Parte il 26 settembre il volo diretto su Shanghai di China Eastern Airlines dall'aeroporto veneziano Marco Polo. Lo comunica il Gruppo Save rilevando che il il volo non-stop, di circa12 ore, determina un risparmio del 40% di tempo rispetto a soluzioni di viaggio dallo scalo lagunare che ad oggi comportano voli in coincidenza. Sono tre i voli settimanali.

Per Save, che gestisce il terzo aeroporto intercontinentale italiano, si tratta del raggiungimento di un obiettivo da tempo perseguito, sostenuto da volumi elevati di passeggeri e cargo tra i due Paesi anche in assenza di una linea diretta, alla base della decisione del vettore cinese di avviare il collegamento non-stop.

Il 2019 per l'aeroporto Marco Polo è stato l'anno di massima espressione del mercato cinese. Il totale passeggeri che, attraverso voli in coincidenza, aveva volato tra Venezia e la Cina era stato di oltre 150.000 persone. Un dato destinato a moltiplicarsi grazie al volo non-stop, considerando che a Venezia l'attivazione di ogni volo di lungo raggio ha sempre determinato una consistente stimolazione dei flussi di passeggeri e merci.

"La conferma del volo su Shanghai segna - osserva Enrico Marchi, presidente Save - per l'aeroporto di Venezia l'avvio di una nuova stagione di scambi e relazioni con la Cina e l'Estremo Oriente. Per il nostro Gruppo rappresenta un traguardo sul quale ci siamo concentrati con convinzione e tenacia, raggiunto in un anno che possiamo definire simbolico, dedicato a Marco Polo e al suo storico contributo nello sviluppo dei rapporti con la Cina".





