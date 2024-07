Grandinata si abbatte tra le province di Vicenza e Verona

Una violenta grandinata ha interessato nel pomeriggio di oggi una vasta area compresa tra le province di Verona e Vicenza. All'improvviso, si è scatenato un temporale molto forte, con pioggia e grandine, con chicchi grandi come palline da tennis. Forti i disagi lungo l'autostrada A4 Serenissima, tra i caselli di Montebello Vicentino e San Bonifacio, dove diverse auto e mezzi hanno riportato danni alla carrozzeria e ai parabrezza come testimoniano alcuni video postati sui social e poi diventati subito virali. Preoccupazioni anche per l'agricoltura, vista che nella zone sono diverse le coltivazioni, tra cui le viti.



