Parco Italia pianta 14mila alberi nel Comune di Venezia

Parco Italia, il programma di riforestazione nato dalla collaborazione tra Stefano Boeri Architetti e AlberItalia, annuncia oggi insieme a Vsf, Regione Veneto e Amazon la piantumazione di 14.320 alberi in un'area di 9 ettari a Malcontenta, nel Comune di Venezia.

Si tratta della più grande piantumazione effettuata finora nell'ambito del programma, che prevede di piantare i primi 70.000 alberi e arbusti entro la fine del 2024. Parco Italia è un progetto avviato grazie a un investimento di 2 milioni di euro del Right Now Climate Fund di Amazon, iniziativa da 100 milioni di dollari a sostegno della resilienza climatica e della conservazione dell'ambiente naturale.

La piantagione di Malcontenta è la terza completata dal Parco Italia in Veneto, dopo i 3.858 alberi piantati in 3 ettari a Camisano Vicentino (Vicenza) e gli 8.763 alberi in 7 ettari piantati a Mogliano Veneto (Treviso). Nei prossimi mesi, nei pressi di Verona sarà avviato un quarto progetto, che porterà il numero totale di piantumazioni in regione a 28.941. Ad oggi sono stati piantati più di 60.000 alberi e arbusti in tutta Italia; per tutti Parco Italia si occupa anche dei primi tre anni di manutenzione.

Il progetto di Malcontenta è nato durante i workshop organizzati dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, presieduta da Renato Brunetta, che ha l'obiettivo di elaborare progetti di sviluppo sostenibile per la città di Venezia e il suo territorio metropolitano, garantendo la tutela del suo patrimonio ambientale e culturale. Amazon ha aderito alla Fondazione con l'obiettivo di rafforzarne le competenze e contribuire a progetti innovativi che possano avere un impatto positivo per la comunità e il territorio.



