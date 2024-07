'Nietzsche nell'Antropocene', un confronto mondiale a Verona

Per la prima volta si riunisce in Italia, all'Università di Verona, la "Friedrich Nietzsche Society", la prestigiosa associazione internazionale di studi sul pensiero del filosofo tedesco, composta da studiosi dei Paesi anglosassoni e da studiosi di Nietzsche provenienti da tutto il mondo, che lavorano in lingua inglese.

Dal 25 al 27 luglio prossimi, presso il Polo Zanotto dell'ateneo scaligero, si terrà la 29/a Conferenza Internazionale della Friedrich Nietzsche Society, dal titolo "Nietzsche nell'Antropocene", organizzata da Laura Langone e da Carlo Chiurco, del Dipartimento di Ingegneria per la Medicina d'Innovazione di Verona.

La conferenza ha l'obiettivo di riscoprire la filosofia di Nietzsche come una "filosofia dell'ambiente", ossia in grado di orientare l'essere umano nelle urgenti sfide ambientali del nostro tempo, a cui è stato dato il nome di "Antropocene" per sottolineare come le attività dell'essere umano costituiscano una vera e propria forza geologica, in grado di impattare l'ecosistema del pianeta a partire dalla rivoluzione industriale, iniziata circa due secoli fa.

La conferenza è finanziata dall'Unione Europea tramite i fondi Marie Skłodowska-Curie Actions, il programma dell'Unione Europea per promuovere l'eccellenza nella ricerca. In particolare, "Nietzsche nell'Antropocene" è tra le attività di divulgazione del progetto "Net-Nietzsche's Environmental Ethics" (L'etica ambientale a partire da Nietzsche) vinto da Langone e supervisionato da Chiurco. Il progetto Net ha come obiettivo quello di dimostrare come la filosofia di Nietzsche fornisca un'etica dell'ambiente in grado di orientare il nostro agire quotidiano nel rispetto della natura.

La conferenza promette di essere uno dei più grandi congressi su Nietzsche in Italia e nel mondo. Oltre a conferenze singole tenute da studiosi tra i più grandi esperti di Nietzsche a livello mondiale, in due giorni ci saranno cinque panel su aspetti diversi dell'Antropocene, con tre speaker ciascuno.

Circa 80 speaker confronteranno le loro idee sul ruolo della filosofia di Nietzsche nell'Antropocene.



