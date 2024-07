Un orso nel feltrino, tempo fa avrebbe già colpito gli alveari

Un orso di passaggio nel Basso Feltrino è stato immortalato dalle fototrappole sul Monte Roncon, in provincia di Belluno.

Sarebbe un esemplare di maschio adulto, forse lo stesso orso che lo scorso 6 luglio aveva colpito alcuni apiari nella loclità di Sovramonte (Belluno). Probabilmente è lo stesso animale che qualche giorno dopo era stato segnalato poco distante, in territorio trentino.

Con ogni probabilità l'orso sta girando nella zona, sottolinea la Polizia Provinciale che invita gli apicoltori ad adottare tutte le azioni utili per mettere in sicurezza gli alveari.

Dopo gli esemplari passati per lo Zoldano e il Feltrino tra maggio e giugno, adesso il plantigrado è stato avvistato sul Monte Roncon sul massiccio del Grappa, tra Seren e Fonzaso.

L'animale è stato 'fototrappolato' la notte scorsa, dall'appostamento di un controllore che collabora con la Provincia e che rientra nell'ambito del piano di controllo regionale per interventi urgenti per il contenimento e la prevenzione della peste suina africana.



