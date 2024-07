Dialogo Zuppi-Cacciari aprirà il Festival della Politica 2024

Un dialogo tra il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e Massimo Cacciari apriranno il 5 settembre il Festival della Politica di Mestre (Venezia), iniziativa della fondazione Gianni Pellicani. L'edizione 2024 del festival è dedicata alle nuove generazioni, e si terrà dal 5 all'8 settembre prossimi.

Zuppi e Cacciari analizzeranno le crisi che attraversano il pianeta, dalla crisi della democrazia al tema dei diritti, e soprattutto il tema delle guerre che stanno infiammando lo scenario internazionale, dal conflitto in Ucraina alla tragedia di Gaza.

Il Festival della Politica 2024 metterà al centro i giovani non solo come 'oggetto di politiche', ma anzitutto come 'soggetto politico', e darà la parola ad esponenti della Generazione Z che militano con autorevolezza in campi diversi: dalla cultura all'ecologismo, dal femminismo e alle questioni di genere. Come l'influencer e attivista culturale Edoardo Prati, il militante ecologista Giorgio Brizio, le giornaliste Jennifer Guerra e Cecilia Pellizzari, lo scrittore Charlie Moon, la divulgatrice Sara Segantin, l'analista politico Gilles Gressani, la giornalista Cecilia Sala.

Accanto a loro alcuni tra i principali protagonisti della politologia, del giornalismo e della ricerca, tra cui Marco Damilano, Francesca Mannocchi, Carlo Cottarelli, Alessandra Ghisleri, Linda Laura Sabbadini, Ilvo Diamanti, Annalisa Cuzzocrea e Veronica De Romanis.

L'anteprima del Festival, il 4 settembre, prevede una lectio magistralis di Pietro Del Soldà, curatore di questa edizione, una perorazione "in difesa del pensiero libero".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA