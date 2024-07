Scontro auto con ambulanza, tre feriti nel trevigiano

Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro tra un'autoambulanza e una vettura. L'incidente è avvenuto a a Silea, lungo la via Callalta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi e assistito insieme ad altro personale del Suem i due feriti al bordo della Lancia Y e la persona trasportata nell'ambulanza. I feriti sono stati presi in cura da altro personale del Suem arrivato con altre ambulanze e l'auto medica e poi trasferiti in ospedale. Assistiti sul posto dai sanitari l'autista e il soccorritore a bordo dell'ambulanza. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.





