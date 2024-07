Musica e spettacolo sul pontone per il Redentore a Venezia

Un pontone galleggiante posizionato al centro del Bacino di San Marco ha animato la serata del Redentore a Venezia con musica dal vivo e intrattenimento, dall'ora dell'aperitivo fino al termine della serata. L'iniziativa è di Aperol, storico marchio dello "spritz" che ha legato il proprio nome alla "Notte famosissima" in laguna.

Sulla piattaforma color arancio, 250 ospiti hanno ballato sulla musica dei dj set e dell'esibizione di Rose Villain, ospite d'onore. Coincidenza ha voluto che proprio nella notte del Redentore la cantante festeggiasse il proprio compleanno, a Venezia. A intonare il Tanti auguri, oltre agli ospiti del pontone, si sono aggiunti i veneziani che hanno assistito al suo spettacolo dalle imbarcazioni ormeggiate tutt'intorno, sul Bacino di San Marco.

La serata si è poi conclusa con lo spettacolo pirotecnico che, come vuole la tradizione, dalle 23:30 in punto si riflette nelle acque della città oltre la mezzanotte.

L'animazione del famoso aperitivo era stata preceduta sabato sera dall'innovativo spettacolo dei 1.500 droni luminosi, sollevati dal sagrato della chiesa di San Giorgio, comandati dal computer, che hanno creato immagini e giochi di luce dedicati alla città, disegnando anche la bottiglia e i calici di Aperol spritz. Lo show aereo è stato realizzato da Artech con Dronisos e diretto da Luca Toscano.

"Siamo orgogliosi di essere parte di un momento così autentico - ha affermato Alberto Ponchio, direttore marketing di Campari Group - che rappresenta una tradizione secolare e incarna lo spirito e la cultura veneziana. Lo spettacolo offerto da Aperol non è stata solo un'opportunità per brindare insieme ai veneziani, ma anche per rafforzare il legame speciale che ci unisce a questa città unica al mondo".



