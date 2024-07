Mastandrea apre Orizzonti e Tim Fehlbaum Orizzonti Extra

Nonostante di e con Valerio Mastandrea apre il concorso Orizzonti, mentre September 5 di Tim Fehlbaum è l'apertura del concorso Orizzonti Extra. Sono stati definiti i due film di apertura delle sezioni competitive Orizzonti e Orizzonti Extra dell'81. Mostra Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia (Lido, 29 agosto-7 settembre).

diretta da Alberto Barbera.

Nonostante, di e con Valerio Mastandrea, aprirà la sezione Orizzonti mercoledì 28 agosto in Sala Darsena.

Sarà September 5 di Tim Fehlbaum ad aprire giovedì 29 agosto la sezione Orizzonti Extra in Sala Giardino.

A proposito di Nonostante, Valerio Mastandrea, alla sua seconda regia dopo Ride (2018), ha dichiarato: "Aprire il festival è aprire il film agli occhi e al cuore del pubblico. La prendo come un'occasione per liberare una storia che è stata solo mia per tanto tempo e che, spero, diventerà di tutti".

Nonostante, interpretato anche da Dolores Fonzi, Lino Musella, Giorgio Montanini, Justin Alexandre Korovkin, Barbara Ronchi, Luca Lionello, e con Laura Morante, sarà proiettato in prima mondiale nel pomeriggio del giorno di apertura della Mostra, mercoledì 28 agosto, in Sala Darsena, inaugurando il concorso di Orizzonti.

I produttori sono Viola Prestieri e Valeria Golino per HT Film, Francesco Tatò e Oscar Glioti per Damocle, Moreno Zani e Malcom Pagani per Tenderstories con Rai Cinema. La distribuzione italiana è BiM Distribuzione. Musiche originali di Tóti Gudnason.

Sinossi Un uomo trascorre serenamente le sue giornate in ospedale senza troppe preoccupazioni. E' ricoverato da un po' ma quella condizione sembra il modo migliore per vivere la sua vita, al riparo da tutto e da tutti, senza responsabilità e problemi di alcun genere. Si sta davvero bene lì dentro e anche se qualche compagno di reparto si sente intrappolato, per lui ci si può sentire anche liberi come da nessun'altra parte. Quella preziosa routine scorre senza intoppi fino a quando una nuova persona viene ricoverata nello stesso reparto. E' una compagna irrequieta, arrabbiata, non accetta nulla di quella condizione soprattutto le regole non scritte. Non è disposta ad aspettare, vuole lasciare quel posto migliorando o addirittura peggiorando.

Vuole vivere come si deve o morire, come capita a chi finisce lì dentro. Lui viene travolto da quel furore, prima cercando di difendersi e poi accogliendo qualcosa di incomprensibile.

Quell'incontro gli servirà ad accettare che se scegli di affronta re veramente il tuo cuore e le tue emozioni, non c'è alcun riparo possibile.

September 5, diretto da Tim Fehlbaum, con Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch, è il film di apertura della sezione Orizzonti Extra.

September 5 è prodotto da BerghausWöbke Filmproduktion e da Projected Picture Works (Germania), in co-produzione con Constantin Film e ERF Edgar Reitz Filmproduktion. Republic Pictures detiene i diritti globali del film escludendo GSA e rappresenta le vendite mondiali. I produttori sono Philipp Trauer, Thomas Wöbke, Tim Fehlbaum, Sean Penn, John Ira Palmer, John Wildermuth. Il film è stato girato in teatri di posa e in location originali di Monaco di Baviera nel 2023. Gli sceneggiatori sono Moritz Binder, Tim Fehlbaum.

Sinossi September 5 svela un episodio che ha cambiato per sempre la copertura giornalistica di un fatto di cronaca, e che continua ad avere un grande impatto su come vengono riportate le notizie dal vivo oggi. Ambientato durante le Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972, il film segue un team televisivo americano che si è adattato rapidamente dal resoconto sportivo, alla copertura in diretta degli eventi che videro gli atleti israeliani presi in ostaggio. September 5 fornisce così una nuova prospettiva sul tema della trasmissione in diretta, in quel caso vista globalmente da un miliardo di persone.

Al centro della storia c'è Geoff, giovane e ambizioso producer che cerca di mettersi alla prova col suo capo, il leggendario dirigente televisivo Roone Arledge. Insieme a Marianne, interprete tedesca, Geoff prende inaspettatamente il comando della diretta. Mentre le situazioni cambiano, il tempo scorre rapidamente e si diffondono voci contrastanti, con la vita degli ostaggi in bilico, Geoff affronta decisioni difficili mentre si misura con la sua bussola morale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA