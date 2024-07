In più di 100mila a Venezia per i fuochi del Redentore

Oltre 100mila persone, secondo le prime stime, hanno assistito stasera allo spettacolo pirotecnico in bacino di San Marco a Venezia per la Festa del Redentore, la "Notte famosissima", dedicata ai 700 anni dalla morte di i Marco Polo. Lo spettacolo si è aperto con una composizioni di fuochi che hanno tracciato nel cielo la scritta "Marco Polo 700". Circa 4000 le barche presenti nel bacino, con 28.000 persone che hanno ammirato i "foghi" dall'acqua a bordo, altri 42mila gli spettatori che si sono assicurati un posto tramite la prenotazione per assistere allo show da Zattere, Piazzetta San Marco, Riva degli Schiavoni e isola della Giudecca. A queste si sono aggiunte le circaa 30.000 persone che hanno seguito lo spettacolo dalle proprie abitazioni, dalle altane, dai plateatici lungo le rive.



