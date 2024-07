Coppia e figli 6 e 8 anni salvati a 2.100 mt da Soccorso Alpino

Una coppia svizzera e i loro due figli di 6 e 8 anni che erano rimasti bloccati a 2.100 metri di altezza sulle montagne bellunesi sono stati salvati dall'intervento del Soccorso Alpino di Alleghe - Val Fiorentina.

La famiglia era rimasta bloccata fuori sentiero lungo l'anello del Pelmo. Partiti alle 14 per completare il giro, padre e madre 41enni e due bimbe di 6 e 8 anni, arrivati all'altezza dei ghiaioni tra Selva di Cadore e San Vito di Cadore, avevano sbagliato direzione finendo bloccati in un dirupo. Raggiunti a 2.100 metri di quota attorno all'una e mezza da una squadra seguendo le coordinate ricevute, genitori e figlie sono stati assicurati e riportati sul sentiero, cento metri più in alto. Da lì, proseguendo con le bambine legate a loro con la corda corta, i soccorritori hanno riaccompagnato la famiglia al Passo Staulanza dove aveva la macchina. L'intervento si è concluso alle 4.30.



