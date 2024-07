Tilt informatico, aeroporti del Veneto verso la normalità

A seguito del problema informatico su scala globale avvenuto ieri mattina, il Gruppo Save informa che a partire dalle ore 12.00 di oggi la situazione si è sostanzialmente normalizzata in tutti gli scali gestiti: Venezia, Treviso e Verona.

Si rilevano al momento solo dei ritardi nelle procedure di check-in che, in alcuni casi, sono state svolte manualmente dalle compagnie.

Nella mattinata, in conseguenza dell'impatto operativo legato alle anomalie informatiche di ieri, si sono verificati problemi di rotazione degli aeromobili. In particolare, cinque voli previsti in arrivo su Venezia sono stati atterrati in altri aeroporti: un volo da Oslo su Treviso, uno da Parigi Orly su Verona e due da Parigi e da Lisbona su Bologna, un volo da Dublino su Malpensa. I passeggeri interessati sono quindi poi stati gestiti dalle relative compagnie aeree.

Tutto lo staff dell'aeroporto è al lavoro per tenere monitorata la situazione e intervenire prontamente a supporto di compagnie e passeggeri.



