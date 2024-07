Albergatori veneti, protesta per black out elettrici negli hotel

Federalberghi Veneto segnala, nel pieno della stagione turistica, i problemi causati negli hotel di diverse località del litorale veneziano da frequenti black out elettrici, che generano disservizi e disagi alle strutture.

"Giornate difficili - evidenzia il presidente Massimiliano Schiavon - con problemi per la luce e l'alimentazione della corrente in varie località di vacanza. Gli alberghi veneti pagano 200 milioni di euro all'anno per le bollette. Non possiamo certo rischiare di perdere clienti".

I disagi, riferisce Federalberghi, si stanno ripetendo soprattutto in diverse località balneari della costa veneta, a Jesolo, Bibione e Caorle, ma anche ad Abano Terme.

Evidentemente, spiegano, a incidere è il grande caldo di questi giorni che spinge a far funzionare dappertutto i sistemi di condizionamento dell'aria a pieno regime.

"Chiediamo subito soluzioni, non possiamo rischiare di perdere clienti che possono trovarsi senza i servizi che chiedono durante il loro soggiorno o possono spaventarsi e non tornare più. Poi sappiamo tutti - afferma Schiavon - quanto valgano il passaparola e pure le inserzioni e i commenti lasciati on-line". Le cause, sottolinea il presidente di Federalberghi, dipende soprattutto da "una rete obsoleta" e "dalla mancanza di una programmazione adeguata". Serve insomma, conclude la federazione, "un servizio elettrico nazionale moderno che funzioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA