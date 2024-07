Coppa D'Oro Dolomiti,prima tappa a Passanante-Molgora (Fiat 508)

Mario Passanante ed Alessandro Molgora su Fiat 508 della Franciacorta Motori, mettono il sigillo anche nella 1/a Tappa della Coppa D'Oro delle Dolomiti, terzo appuntamento del Campionato Italiano Grandi Eventi di regolarità classica per auto storiche e moderne di scena in questa settimana tra Cortina d'Ampezzo e le Dolomiti Bellunesi.

La sfida profilatasi ieri tra il portacolori della Ma-Fra Passanante ed il veneto Luca Patron navigato da "Steve Clark" si è interrotta a Passo Valles, quando la Bentley 3 Litre del 1925 si è ammutolita a causa di un problema elettrico, lasciando però campo libero a Passanante e Molgora che prova dopo prova, hanno accumulato un discreto vantaggio sui diretti avversari. Nulla è deciso ed il verdetto finale arriverà ovviamente domani, in occasione della 2/a ed ultima tappa. Al secondo posto in classifica Alberto Diana che navigato da Alberto Carrotta su Fiat 508 si sente in partita. La pioggia e un traffico a tratti intenso hanno reso la vita complicata a molti equipaggi. Tra le prestigiose vetture del Coppa D'Oro Dolomiti Legend, guidano la classifica Gianluigi e Federico Smussi su Mercedes CE 300 e Dario Converso e Federica Ameglio su Innocenti Mini Cooper della Verona Historic.

.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA