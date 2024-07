Venice Immersive, 63 opere Xr-Extended Reality, 26 in concorso

Sono state scelte le opere in XR - Extended Reality, per la sezione Venice Immersive, dell'81/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia che si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre. Sono 63 progetti da 25 paesi: 26 saranno in Concorso, con una selezione di 19 prime mondiali e 7 prime internazionali dei migliori lavori immersive del mondo. Trenta progetti saranno Fuori Concorso e comprenderanno i migliori lavori già distribuiti o presentati in altre manifestazioni dopo l'ultima edizione della Mostra. Le opere Fuori Concorso saranno suddivise in: Best of Worlds, 20 progetti, creati da artisti indipendenti da tutto il mondo sulla piattaforma VRChat, un ecosistema di mondi virtuali presentati tramite visite guidate immersive; 7 progetti sviluppati nel corso di Biennale College Cinema - Immersive, 1 progetto realizzato grazie al grant dell'ottava edizione, 6 progetti sviluppati nell'ambito del workshop internazionale di precedenti edizioni.

Inaugurata nel 2017, Venice Immersive rappresenta la prima competizione di opere in XR - Extended Reality realizzata nell'ambito di un festival internazionale. È interamente dedicata ai media immersivi e include tutti i mezzi di espressione creativa XR - Extended Reality: video 360° e opere XR di qualsiasi durata, incluse installazioni, anche sensoriali, e mondi virtuali. Venice Immersive si avvale del supporto di VRChat. Il programma ufficiale si terrà nella Venice Immersive Island, sull'isola del Lazzaretto Vecchio, a brevissima distanza dal Lido di Venezia, con apertura il 28 settembre riservata agli accrediti Stampa, Industry e Venice Immersive e il 29 settembre a tutti gli accrediti Venice Immersive. La Giuria internazionale di Venice Immersive 2024 è presieduta da Celine Daemen, regista transdisciplinare dei Paesi Bassi, fondatrice di Studio Nergens. La sua ultima opera in VR, Songs for a Passerby, è stata presentata l'anno scorso alla Mostra e ha vinto il Gran Premio Venice Immersive. Ed è composta da Marion Burger, production designer francese e Adriaan Lokman, dei Paesi Bassi, creatore di opere artistiche time-based, di progetti lineari, di lavori interattivi e intermediali. L'isola ospiterà anche una serie di eventi, tra cui il Venice Production Bridge Panels and Cocktails. Saranno inoltre presenti stand internazionali che consentiranno ai partecipanti di provare personalmente esperienze e progetti immersivi, incontrare rappresentati di aziende interessate al settore e interagire con i loro servizi. Nella sala denominata Spazio Incontri Immersivo saranno organizzati, dal 29 agosto al 3 settembre, panel e attività dedicati al mondo XR - Extended Reality. I VPB Focus del 2024 sono Lussemburgo & Vallonia-Bruxelles e Giappone.



