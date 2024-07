Ipotesi interesse Meta in Essilux, al lavoro Morgan Stanley

Meta sarebbe affiancata da Morgan Stanley come advisor per la possibile operazione di acquisizione di una quota di EssilorLuxottica. Lo precisa il Financial times mentre, dopo essere salito a un massimo di 204 euro, il titolo del gigante italofrancese delle lenti e delle montature per occhiali viene scambiato a Parigi a 198 euro, in aumento del 4%.

La collaborazione tra Essilux e Meta si è concretizzata con maggior forza poco meno di un anno fa, con il lancio della collezione che propone anche i primi occhiali smart da sole dotati di intelligenza artificiale (questa attualmente autorizzata solo negli Stati Uniti) e funzione live streaming, entrambe integrate. I rapporti tra i due gruppi e soprattutto tra i rispettivi vertici sono ottimi e, secondo fonti di mercato, un eventuale ingresso del gigante fondato da Zuckerberg sarebbe in un contesto del tutto amichevole.

La funzione live streaming di questi Ray-Ban consente di trasmettere esperienze e riprese Pov in tempo reale, completamente a mani libere, potendo tra l'altro passare dalla modalità fotocamera del telefono a Instagram Live o Facebook Live.

Il titolo Meta (classe A) al Nasdaq a New York sale del 2% a 472 dollari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA