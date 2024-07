Il Venezia brinda, Cynar Spritz è nuovo sponsor di maglia

Doppio brindisi per il Venezia. Non solo per il ritorno in Serie A, ma anche perché la società arancioneroverde ha trovato lo sponsor di maglia per la stagione entrante. E' il Cynar nella sua versione Spritz, l'aperitivo nato proprio in Laguna e divenuto famoso nel mondo, espressione del territorio che vuol dire Italia agli occhi del pubblico internazionale ('entità' a cui la proprietà americana del club tiene particolarmente). In una nota, il Venezia sottolinea che si tratta di "una virtuosa sinergia legata indissolubilmente al proprio territorio".

"È un momento di grande orgoglio per il nostro club annunciare questa collaborazione con un marchio così iconico come Cynar Spritz - le parole del ds del Venezia Filippo Antonelli -, parte di una grande azienda multinazionale come il Gruppo Campari.

Questa partnership unisce due realtà che hanno valori e visioni comuni e rappresenta un'importante tappa nel percorso di crescita del club. Il Venezia FC è un punto di riferimento per i veneziani e per il territorio, ma ha anche un respiro internazionale, come la città che rappresentiamo. Cynar Spritz, con la sua storia radicata nel Veneto e il suo spirito unico, rappresenta questi stessi ideali. Sarà quindi il main sponsor sulla maglia fin dalla prima giornata di campionato all'Olimpico contro la Lazio".

Ma, è stato chiesto ad Antonelli nel corso della presentazione dello sponsor, ora come convincerete Pohjanpalo (il bomber finlandese uomo simbolo della squadra ora allenata da Di Francesco) a passare dalla birra allo spritz? "Stavo pensando di concederglieli entrambi, ma dopo non vede più la porta", la risposta, con una risata, del ds.



